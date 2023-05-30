Польша закупила противотанковые ракеты Hellfire: какова их стоимость

По подсчетам экспертов Defence Express, за три года стоимость противотанковых ракет "воздух-земля" AGM-114R2 Hellfire выросла в 1,6 раза.

Во вторник, 30 мая, министр обороны Польши Мариуш Блащак официально подтвердил закупку противотанковых ракет "воздух-земля" AGM-114R2 Hellfire, которые Войско Польское будет использовать на вертолетах AW149 и заказанных AH-64E Apache Guardian. Эксперты Defence Express на этом примере подсчитали, насколько подорожало вооружение в последние годы.

В материале отмечается, что AGM-114R2 могут уничтожать высокозащищенные цели на расстоянии до 8 км (при стрельбе с вертолета) и наводятся по отраженному лазерному лучу. Ракеты Hellfire являются основными для ударных вертолетов, беспилотников и самолетов разных стран мира.

"Ранее Варшава уже получила от Агентства по оборонному сотрудничеству США (DSCA) разрешение на закупку, которое касалось 800 ракет с общей стоимостью 150 млн долларов. Таким образом, один Hellfire обошелся Варшаве в 187,5 тысячи долларов", – пишет издание.

Эксперты отмечают, что в последние годы оружие значительно подорожало. Так, в декабре 2021 года Австралия получила согласие на закупку 800 тех же AGM-114R2 Hellfire за 108 млн долларов, то есть по 135 тысяч долларов за одну ракету. А еще раньше, в августе 2020 года Великобритания за 46 млн долларов приобрела 395 AGM-114R2, то есть по 116,4 тысячи долларов за одну ракету.

"Таким образом, за три года стоимость той же ракеты AGM-114R2 Hellfire выросла в 1,6 раза. Но и это еще не все, потому что срок выполнения контракта более чем значителен. Первые ракеты должны поступить в Польшу уже в 2023 году, а вот полностью поставки будут закрыты только в 2029 году", – говорится в материале.

Напомним, 29 мая президент США Джо Байден заявил, что вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще находится на рассмотрении. Также он отметил, что обострение конфликта в Украине не является неожиданностью, поэтому Америка будет стремиться предоставлять Киеву все необходимое.

30 мая военно-политический обозреватель Александр Коваленко написал, что Москва столкнулась с сильным дефицитом производства ракет, о чем может говорить применение ею "Искандеров" вместо уникальных Х-47М2 "Кинжал".