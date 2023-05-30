Скоро будет пауза в обстрелах: Москва страдает от сильного дефицита ракет, — эксперт

Военный аналитик Александр Коваленко убежден, что серии воздушных терактов были направлены на уничтожение американских комплексов Patriot, посколько РФ "болезненно переносит" возможность Украины сбивать "Искандеры".

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Массированная ракетная атака РФ на Киев является бесполезной тратой баллистических ракет. Об этом 29 мая написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Twitter.

По мнению Коваленко, 29 мая украинские защитники успешно смогли сбить 11 баллистических ракет для ОТРК "Искандер-М" в небе над Киевом, поэтому запуск баллистики по столице Украины не принес России никаких результатов. Хотя он убежден, что последние серии терактов РФ с воздуха были направлены на уничтожение американских комплексов Patriot, способных сбивать "Искандеры".

Само понимание агрессора, что Украина способна уничтожать баллистические ракеты РФ оказалось для Кремля болезненнее, чем емкие затраты собственных запасов.

"Несмотря на все те средства и тактику, которые РОВ применяют последний месяц, эффективность от этих ударов минимальная, при затратах, достаточно емких и болезненных. Особенно если говорить о репутационных затратах — уничтожение "Кинжалов" и "Искандеров", — указал он.

Коваленко отмечает, что Москва столкнулась с сильным дефицитом производства ракет, о чем может говорить применение ею "Искандеров" вместо уникальных Х-47М2 "Кинжал".

"Стоит отметить, что за месяц, с 28 апреля по 29 мая, Россия уже применила по Украине 190 ракет разных типов. С учетом их продолжительной паузы, с 9 марта по 28 апреля, этого запаса средств у них осталось максимум на 2 недели. Затем, так или иначе, но наступит пауза накопления", — отметил эксперт.

Напомним, утром 29 мая российские оккупанты нанесли удар по Киеву. Для этого они использовали дроны "Shahed" и предварительно ракеты Х-101/555. По сообщению ГВА, это была уже 15-я атака на столицу с начала мая.

В тот же день днем россияне нанесли 16-й массированный удар по Киеву за месяц. ПВО Украины смогла уничтожить все ракеты. Предварительно враг применил вооружение баллистического типа.