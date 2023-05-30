"А как теперь спать?" Москвичи, к которым в дом залетел дрон, поговорили с журналистами

Жители дома в Москве, куда влетел дрон, рассказали журналистам, что после происшествия им стало страшно жить.

Во вторник, 30 мая, около 05:30 в дом № 98 по улице Профсоюзной в Москве влетел беспилотный летательный аппарат. По какому-то счастливому стечению обстоятельств взрыва не произошло: БПЛА пробил окно одной из квартир, потерял крыло и остался лежать на полу. Журналисты "Новой газеты" поговорили с жителями этого дома.

Женщина по имени Евгения поделилась, что ей очень хочется верить, что произошедшее никак не связано с "СВО", а просто чья-то глупая шутка. Она добавила, что ей страшно за своих детей, да и в целом жить теперь страшно.

"Вообще не хочу говорить я про украинскую тему", – сказала она.

Журналисты отметили, что многие люди отказывались говорить, несмотря на предъявленные им документы.

"Знаете, сейчас вообще непонятно, что можно, а что нельзя произносить. Поэтому лучше мы будем действовать согласно лозунгу "Не болтай", — сказали две женщины автору материала.

Разработчик беспилотных летательных аппаратов Андрей (имя изменено) выразил мнение, что Украина изначально сделала ставку на подобные беспилотники и отлично наладила их производство.

"У нас пока… Нужно полгода, чтобы нагнать. Но мы стараемся", – сказал он.

Издание отмечает, что многие из собеседников хотят, чтобы вооруженный конфликт поскорее закончился.

"Жить теперь, понимаете, стало страшно. Оказалось — к тебе на кухню беспилотник может прилететь. Нет, не хочу я рассуждать о спецоперации, но скорее бы все это закончилось. Спокойно ведь жили мы. А как теперь спать?", – поделилась переживаниями женщина примерно 60 лет.

Ее соседка рассказала журналистам, что понимала, "что не все у нас идет так, как задумывали изначально". Но всегда голосовала за Путина, а после произошедшего уже не уверена.

Напомним, что росСМИ и паблики сообщили об атаке беспилотников в районе Рублевки в Москве утром 30 мая. Неизвестные БПЛА атаковали две многоэтажки в российской столице. Мощные взрывы прогремели в Подмосковье.

В то же время Россия продолжает атаковать Киев. Так, в ночь на 30 мая в украинской столице девять человек получили различные ранения, а в Киевской области — еще четверо. Почти все пострадавшие из Голосеевского района, где обломки Shahed попали в многоквартирный жилой дом. Погибла 33-летняя женщина.