РФ собирается переселять украинцев с оккупированных территорий: зачем Путин принял новый закон

Владимир Путин подписал закон, разрешающий проведение выборов на оккупированных территориях, а также ужесточающий там военное положение. Теперь украинцы находятся под угрозой принудительного переселения.

Вчера, 29 мая, на официальном портале правовой информации РФ опубликовали текст закона с изменениями в отдельные федеральные конституционные законы. В частности, новый закон предусматривает наделение военнослужащих дополнительными полномочиями: они могут арестовывать людей на 30 суток в случаях, если те откажутся исполнять требования военных. Также власти теперь получили возможность принудительно переселить жителей с территории, где введено военное положение, в районы, где такое положение не установлено. При этом военное положение президент РФ Владимир Путин ранее ввел лишь на оккупированных территориях — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, на территории России военное положение не действует.

Всех несогласных с оккупационной властью теперь будут арестовывать на 30 суток

Сергей Мовчан, руководитель Департамента документирования военных преступлений Украинского Хельсинкского союза по правам человека, считает, что первоначальная цель нового закона РФ — принудить украинцев сотрудничать с оккупированной властью.

"[Цель этого закона] — сделать из украинцев "рабов системы". Когда человек понимает, что ему грозит за отказ от сотрудничества, и речь уже не просто о задержании и каких-то проверках или отсутствии возможности заработка на оккупированных территориях, а о возможном изгнании в неизвестно куда, в какие условия — тут начнешь серьезно задумываться. Таким образом они подталкивают людей к большему сотрудничеству и уже следующим шагом, если сотрудничества не получится, будет переселение. Но будем честными, такие люди, скорее всего, для РФ становятся расходным материалом. Потому что их переселение куда-то не решает ни демографических, ни других моментов для России. Поэтому я считаю, что первоочередная их цель – принуждение через страх того, что тебя вывезут куда-то в неизвестность", — говорит Фокусу Мовчан.

Как считает Мовчан, людей из оккупированных территорий, как правило, вывозят в какие-то непригодные для жизни места. Зная опыт тех, кого вывозили из Мариуполя, география расселения украинцев достигает Уральских гор, подчеркивает он.

"Территория Сибири вообще безгранична, там можно расселять невероятное количество людей. Но даже те, кого переселяют в соседнюю Ростовскую область, оказываются в ужасных условиях и им приходится самим создавать себе условия жизни. Все это напоминает переселение украинцев в советские времена, когда ими заселяли Сибирь и Дальний Восток. Вот сейчас что-то похожее происходит с теми, кого вывозят из оккупированных территорий", — говорит правозащитник.

По словам эксперта, вернуться в Украину люди тоже могут, но это зависит от того, как именно их вывезли.

"Если мы говорим о людях с документами и со средствами к существованию, то часть из них действительно возвращалась в Украину через страны Балтии и Грузию — два самых популярных маршрута. Но это возможно лишь в том случае, если у них есть деньги на покупку билетов", — объясняет он.

Мовчан подчеркивает, что у украинцев не всегда есть возможность успеть взять с собой документы, деньги у них могут забирать при прохождении блокпостов, проверок и так называемых "фильтраций".

"Опять-таки далеко не всех людей пропускают пограничники, периодически РФ закрывает выезд для мужчин-украинцев. Поэтому как будет осуществляться это переселение и в каких условиях — непонятно", — говорит эксперт.

Российские "выборы" на оккупированных территориях

Новый закон Путина также разрешает проведение выборов на оккупированных территориях. В отличие от способов и механизмах переселения украинцев, о которых в документе не говорится, положения, касающиеся выборов, прописаны подробно.

Вот некоторые из них:

кандидатам и партиям нельзя проводить агитацию с использованием сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором;

при проведении выборов в федеральные органы власти и президентских выборов органы местного самоуправления смогут выделять из бюджета субъекта РФ, местного бюджета средства на подготовку и проведение выборов (включая выплаты членам избирательных комиссий), а также на информирование избирателей;

кандидатам разрешается распространять агитационные материалы, изготовленные для избирательной кампании, стоимость которых не превышает 2% величины прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения за единицу продукции (сейчас это 276 рублей, или 125 гривен на единицу продукции; в действующем законе прописано ограничение в 100 рублей);

минимальный размер добровольных пожертвований на выборы от граждан и юрлиц не может быть больше 3% от величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России;

списки избирателей в случае их составления или уточнения могут быть изготовлены в электронном виде и подписаны электронными подписями председателя, секретаря участковой комиссии;

при подсчете голосов от СМИ могут присутствовать только журналисты, которые оформлены по трудовому договору, и не смогут те, кто работают по гражданско-правовому договору;

член Совета Федерации — представитель от субъекта РФ может быть отозван до истечения срока своих полномочий по представлению органа государственной власти субъекта РФ, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора (губернатор или законодательное собрание).

Военное положение в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях ввели как раз для проведения так называемых "выборов", уверен Мовчан. Заставить людей сотрудничать или просто избавиться от них, переселив на российские территории, чтобы не мешать "красивой картинке в 97% поддержки оккупационной власти", подчеркивает эксперт.

Ранее Фокус писал о том, что Путин подписал указ о признании "иностранцами" украинцев без паспортов РФ в оккупации. Украинцам, проживающим в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, "разрешили" проживать на своей земле в статусе "иностранцев" до 1 июля следующего года. Тех украинцев, которые выходят на митинги против российской оккупации, могут "депортировать".