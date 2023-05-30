В Верховной Раде проголосовали за увеличение отпусков военным: детали

Отпуск 30 дней и еще 10 — по семейным обстоятельствам. Законопроект принят за основу и ожидает окончательного утверждения.

Во вторник, 30 мая, Верховная Рада увеличила военные отпуска до 40 дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, являющийся одним из авторов законопроекта №9342.

Документ предусматривает возможность отдыха для военнослужащих в течение 40 дней: 30 дней очередного отпуска и еще 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам.

"Каждый из указанных отпусков предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец", – говорится в сообщении.

Гончаренко пояснил, что законопроект принят за основу, а это означает, что последует второе чтение и окончательное его принятие в ближайшие недели.

Также парламентарий отметил, что настаивал на этой норме и теперь справедливость наконец-то восстановлена.

Напомним, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые направлены на упрощение процедуры прохождения военнослужащими врачебных комиссий и получения медицинской документации.

Также Фокус писал о том, кого могут мобилизовать с 1 июня. С начала июня мобилизационный процесс в Украине будет продолжаться без изменений, и все мужчины будут получать повестки. Затем сотрудники территориальных центров комплектования будут проверять, прошли ли они уже этап уточнения данных.