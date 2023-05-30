"Беспокоят попытки": Путин впервые прокомментировал атаку БПЛА на Москву (видео)

Президент РФ считает, что это была провокация с попыткой вызвать ответную реакцию и украинцы "должны это понимать".

Президент РФ прокомментировал атаку беспилотников на Подмосковье и Москву. Владимир Путин заявляет, что это была провокация и украинские граждане "должны это понимать". Об этом сообщают росСМИ 30 мая.

По словам российского президента, совершили атаку на столицу именно украинские беспилотники, и это — акт терроризма. В частности, Путин отметил, что "нападение" было осуществлено на мирные объекты, но якобы ПВО сработала "штатно".

"Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России, спровоцировать на такой же ответ, украинские граждане должны это понимать. Граждане Украины, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку в Украине развязан тотальный террор против гражданского населения", — говорится в сообщении.

Теперь, продолжил Владимир Путин, в Кремле планируют поработать над улучшением системы ПВО.

Отдельно российский президент заявил, что несколько дней назад россиянам якобы удалось нанести эффективный удар по штабу военной разведки Украины, или, как это звучит как это называют оккупанты — по центру принятия решений.

"Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад", — заявил Путин.

Напомним, утром 30 мая росСМИ начали сообщать об атаке беспилотников в районе Рублевки в Москве. Несколько дронов атаковали многоэтажные здания в столице РФ, а также жители Подмосковья могли слышать мощные взрывы.

В Воздушных силах прокомментировали атаку на Москву. Юрий Игнат считает, что это только начало проблем для РФ из-за войны в Украине и в скором времени они могут усугубиться.

Украинская сторона при этом отрицает свою причастность к событиям, которые происходят внутри РФ.