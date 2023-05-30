После событий в Москве россиянам могут провести "новый урок истории", где еще раз расскажут, что "все идет по плану", считает представитель Офиса президента.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в России людей начали готовить к сокращению территорий после атаки БПЛА на Москву и Подмосковье. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 30 мая.

По его словам, заявления представителей российской Госдумы о том, что "дроны долетают до Москвы из-за большой территории страны" могут свидетельствовать о том, что население готовят к необходимости сокращения территорий.

"Z-людоеды с испуга сравнивают российскую столицу с Багдадом: "Ничего страшного. Ирак тоже бомбили, но жизнь продолжалась", — говорится в сообщении.

Кроме того, Михаил Подоляк отмечает, что теперь для граждан Российской Федерации нужен новый "урок истории" от главного преступника. Он имеет в виду Владимира Путина и его прошлые заявления о ситуации в Украине и необходимости продолжения "СВО" (официальное название войны в РФ, — ред.).

Выглядеть это заявление, по мнению советника главы ОП, может следующим образом:

"Никакой паники. Специальная военная операция идет по плану. Мы обязательно вернемся в московские исторические границы времен Ивана Калиты".

Напомним, утром 30 мая росСМИ начали сообщать об атаке беспилотников в районе Рублевки в Москве. Несколько дронов атаковали многоэтажные здания в столице РФ, а также жители Подмосковья могли слышать мощные взрывы.

30 мая президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал атаку БПЛА на Москву. По его словам, это якобы была провокация с украинской стороны и граждане "должны понимать", что это может вызвать за собой ответ.