Вслед за Залужным: в РФ объявили в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Сырского

На сайте Министерства внутренних дел России не сказано о том, что послужило причиной для объявления в "розыск" Сырского и в совершении каких "преступлений" его подозревают.

В России объявили в розыск командующего Сухопутными Войсками Александра Сырского. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации во вторник, 30 мая.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Сырского.

Статья, по которой его разыскивают, неизвестна.

Александра Сырского, как и Валерия Залужного, в РФ объявили в розыск

Каких украинских командиров РФ обвиняет в совершении "преступлений"

Заметим, что 30 мая профильное министерство РФ объявило в розыск и главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Статья УК РФ, которую инкриминируют главнокомандующему, неизвестна.

Обвинять Валерия Залужного в совершении преступлений Россия начала еще в прошлом году. Тогда Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам применения запрещенных средств и методов войны, фигурантом которого стал и Залужный. Его подозревают в совершении "преступлений", связанных с Мариуполем.

Кроме того 26 мая председатель Следкома РФ, пребывая во временно оккупированном Донецке, заявил, что российская сторона привлекает к ответственности Валерия Залужного, Сергея Наева и Александра Сырского.

По версии РФ, командиры ВСУ якобы обстреливали дома "населения Донбасса" и критическую инфрастуктуру на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Напомним, что 24 мая российские пропагандисты начали распространять дезинформацию о "травме головы", якобы полученной Валерием Залужным под Херсоном. По их словам, главнокомандующий ВСУ перенес трепанацию черепа. Кроме того, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что главнокомандующий ВСУ мог быть убит или ранен. В Минобороны Украины опровергли эти данные.

Ранее, 11 мая, российские СМИ также начали распространять по сети информацию о том, что глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский были якобы арестованы из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским.