В Украине откроют завод производителя танков Challenger и гаубиц М777, — Зеленский (фото)

По словам главы государства, первым шагом станет открытие офиса BAE Systems в Украине, а уже после этого состоится запуск самого производства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с представителями британской оборонной компании BAE Systems, которая занимается изготовлением танков Challenger и гаубиц М777. Об этом президент сообщил в Facebook сегодня, 30 мая.

Речь шла о налаживании производства машин непосредственно в Украине.

"Обсудили локализацию производства в Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а впоследствии — и мощностей по ремонту и производству продукции компании", — сообщил президент.

Он заявил, что Украина готова стать крупным региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем те, что есть сейчас.

Компания занимается производством истребителей Eurofighter Typhoon, SEPECAT Jaguar, McDonnell Douglas AV-8B Harrier II и Panavia Tornado.

Также она производит танки Challenger 2, боевые машины пехоты CV90 и Bradley, САУ Archer (прибудут в Украину в течение лета 2023-го года — ред.) и М777. Эти виды вооружений Украине обязались передать или уже передали страны Запада.

12 мая немецкий концерн Rheinmetall заявил, что создаст совместно с "Укроборонпромом" предприятие в Украине по ремонту и производству танков.

5 мая журналисты сообщили, что в 2023 году в Польше будет создан "центр HIMARS", который станет хабом для производства и обслуживания РСЗО HIMARS не только для Польши, но и других стран Европы.

18 ноября 2022 года стало известно, что Украина будет производить вооружение совместно с Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими странами НАТО.