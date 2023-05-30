"Покажем, что такое месть": Кадыров призвал ввести военное положение в России

Реакция Кремля на атаку БПЛА по Москве, по мнению главы Чечни, должна быть самой жестокой, так как РФ якобы "защищает своих граждан".

Глава Чечни Рамзан Кадыров убежден, что после атаки БПЛА на Москву в России необходимо ввести военное положение. Об этом он написал в своем Telegram-канале 30 мая.

По его мнению, атака дронами на российскую столицу не имеет ни тактического, ни стратегического, ни даже психологического смысла, так как война продолжается в совершенно другом месте.

Беспилотники в Москве он назвал попыткой обратить на себя внимание и перехватить информационную инициативу.

"По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные", — говорится в сообщении.

Рамзан Кадыров обвинил в происходящем Запад, в том числе и Соединенные Штаты Америки. Кроме того, меры реагирования, по его мнению, должны быть самыми жестокими, так как Россия якобы "защищает своих граждан" и поэтому речи о заигрывании быть не может.

"Странам Европы тоже необходимо бы задуматься о том, кого они спонсируют и на каких условиях предоставляют вооружение. Аукнется, когда Россия постучит в двери, к примеру, Германии или Польши. И ответить уже будет нечем — все вооружение потратили на Украину. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова", — пишет Рамзан Кадыров.

Глава Чечни убежден, что Запад также причастен к атаке БПЛА на Москву Фото: Скриншот

Напомним, 30 мая президент РФ Владимир Путин также прокомментировал атаку БПЛА на Москву. Он считает, что это должно понести за собой ответ и организована провокация была якобы украинской стороной.

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россиян начинают готовить к сокращению территорий. Кроме того, гражданам проведут "новый урок истории" где расскажут о том, что "все идет по плану".