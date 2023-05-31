"Российский террор должен проигрывать каждый день": Зеленский назвал приоритетом усиление ПВО (видео)

Зеленский отметил, что любое нападение российских войск должно завершаться провалом для самих террористов благодаря мощной украинской противовоздушной обороне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты от российских обстрелов очень важно усилить ПВО. Подробности он рассказал в традиционном вечернем обращении к нации.

Глава государства отметил необходимость совместных усилий мировой общественности для реализации плана по защите людей от ракетных атак российских захватчиков.

"Российский террор должен проигрывать каждый день и каждую ночь в каждом нашем регионе, в небе каждого украинского города и села", — пояснил президент.

Зеленский отметил, что любое нападение российских войск должно завершаться провалом для самих террористов. Он отметил, насколько важно усиливать оборону Украины, что позволит обеспечить безопасность.

"Их поражения станут источником нашей безопасности – долгосрочно", – заявил политик.

В вопросе усиления ПВО Зеленский оценил значение действий немецкого канцлера Олафа Шольца. По его словам, немецкий политик приложил значительные усилия для спасения всей Германией многих жизней украинцев. Президент Украины поблагодарил за поддержку и обсудил дальнейшие шаги по сотрудничеству.

Напомним, 30 мая в Воздушных силах ВСУ объяснили, почему нельзя обнародовать обломки ракет. С помощью обломков, по словам спикера Юрия Игната, оккупанты не только могут установить позиции ПВО, но и начать пропагандистскую кампанию. Он отметил, что фотографии обломков ракет Россия также может использовать для своей пропаганды, показывая, что якобы ПВО по ЗРК отработали по своим жилым кварталам и жителям.

Также заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что 29 мая для украинской столицы было одним из самых тяжелых во время войны. По его словам, сейчас Киев получает гораздо больше западной военной помощи, но нужны истребители как составляющая противовоздушной обороны. В районах, где недостаточно ПРО и ПВО, применяется авиация.