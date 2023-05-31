"Ждите реальных успехов": Украина превзошла все ожидания, а ВС РФ стали слабее, — сенатор США

По словам сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма, дополнительные ракеты большой дальности ATACMS также могут помочь Украине на поле боя.

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина превзошла все ожидания Соединенных Штатов, а российские войска ослабли и теперь обескровлены. Об этом он написал у себя в Twitter, отмети, что говорил с советником по национальной безопасности Великобритании Тимом Бэрроу.

"У нас есть общее мнение, что Украина превзошла все ожидания, а российские силы в Украине обескровлены и ослаблены", — написал он.

По его словам, необходимо ожидать реальных успехов контрнаступления ВСУ. При этом Запад должен демонстрировать неизменную приверженность победе Украины в войне.

"Я сказал мистеру Бэрроу, что британская ракета воздушного базирования Storm Shadow оказалась невероятно эффективной. Британская поддержка со стороны парламента была непоколебимой", — сказал он.

Он также отметил, что дополнительные ракеты большой дальности ATACMS также могут помочь Украине на поле боя.

Также отметим, что, как пишет издание Politico, президент Украины Владимир Зеленский проинформировал сенатора о планах военного командования. По словам политика, уже в ближайшее время все смогут увидеть "впечатляющую демонстрацию силы" со стороны Сил обороны Украины.

По словам журналистов, Грэм не стал раскрывать подробностей кампании. Но отметил, что удары, призванные растянуть российскую оборону, будут продолжаться. По словам сенатора, президент Украины очень благодарен западным партнерам за предоставленное оружие и технологии. Грэм заявил, что хочет, чтобы американский Конгресс согласился на пакет расходов, который позволит отправить в Украину больше оружия, в том числе и ATACMS.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы у вас был надежный пакет оружия и технологий для завершения работы", — сказал сенатор Зеленскому.

Напомним, что сенатор Грэм жестко ответил на обвинения зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Суть высказываний сенатора Линдси Грэма в российских СМИ исказили, чтобы обвинить США в агрессивной политике.

Кроме того, Грэм высказался об ордере на его арест от МВД РФ. По словам сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма, режим Владимира Путина "коррумпированный и аморальный". В РФ выписали ордер на его арест после публикации отредактированного видео, в котором были слова "россияне умирают".