"Вам плевать на людей": сенатор Грэм жестко ответил на обвинения Медведева, — Reuters

Вырванные из контекста слова сенатора Линдси Грэма в росСМИ перекрутили, чтобы обвинить США в агрессивной политике. В свою очередь американский политик заявил, что он объяснял президенту Украины суть американской мантры "Живи свободно или умри".

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Американский сенатор Линдси Грэм отверг российскую критику относительно своей поддержки Украины, а также обвинил пропаганду РФ в истеричной реакции на его якобы заявление о том, что смерть россиян – "самая удачная трата денег США". Об этом 29 мая сообщает агентство Reuters.

Что предшествовало скандалу с роспропагандой

Ранее, в минувшую пятницу, 26 мая, американский чиновник встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Офис президента Украины обнародовал видео, на котором записано, как Грэм принимает благодарность Зеленского за военную помощь, оказанную Украине США на сумму 38 миллиардов долларов.

Тогда Грэм сообщил, что эта помощь от Америки, является "лучшими деньгами, которые мы когда-либо тратили".

"Было время в Америке, когда мы были такими же, сражались до последнего, мы собирались быть свободными или умереть", — заявил он во вресмя встречи с украинским лидером.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что США теперь свободны, и скоро свободной будет Украина. Грэм ответил ему: "А россияне умирают", на что украинский президент дополнил его слова, что это российские военные пришли на украинскую территорию, Украина не ведет войну на территории России.

Реакция Кремля

По информации издания, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также другие российские чиновники попытались связать две части вырванные из контекста разговора Грэма и Зеленского, объединив их в одну цитату про то, что американская военная помощь Украине связана с радостью от известиях о гибели россиян.

"Трудно представить больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов", — написал Песков.

В то же время зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал 67-летнего сенатора США "старым дураком".

"Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов", – написал Медведев в своем телеграмм 28 мая.

Ответ сенатора Грэма

Журналисты издания задали сенатору США вопрос, о том, как он может прокомментировать реакцию России на свои слова. На что Грэм ответил, что "как всегда, российская пропагандистская машина упорно работает".

По его словам, он объяснил президенту Украины суть американской мантры "Живи свободно или умри", и "это была хорошая инвестиция Соединенных Штатов, чтобы помочь освободить Украину от российских военных преступников".

Также американский чиновник обратился к Дмитрию Медведеву и призвал его вывести войска РФ для сохранения жизни своих людей.

"Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне перестали умирать в Украине, выведите войска. Остановите вторжение. Остановите военные преступления. Правда в том, что вам и президенту Владимиру Путину плевать на российских солдат", – отметил сенатор.

Напомним, 9 мая Соединенные Штаты Америки выделили Украине очередной – 38-й – пакет военной помощи на сумму 1,2 млрд долларов.

Также напомним, что в конце апреля военный эксперт Стефан Коршак признал, что Украина стала главным получателем военной помощи от США. По его словам, сейчас Украина получает от США военную помощь в четырнадцать раз больше, чем Израиль, который находится на втором месте.