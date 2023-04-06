Больше, чем Израиль: Украина стала главным получателем военной помощи США, — СМИ

По словам военного эксперта Стефана Коршака, сейчас Украина получает от США военную помощь в четырнадцать раз больше, чем Израиль, который находится на втором месте.

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Украина стала главным получателем военной помощи от США. Об этом заявил военный эксперт Стефан Коршак в статье для Kyiv Post, проанализировав последний пакет военной помощи от Вашингтона.

"Украина, когда-то считавшаяся Вашингтоном восточноевропейским захолустьем, стала главным получателем военной помощи США для других стран", — говорится в материале.

По его словам, это впервые со времен окончания Второй мировой войны, когда европейская страна заняла первое место в рейтинге. Так, сейчас Украина получает от США военную помощь в четырнадцать раз больше, чем Израиль, который находится на втором месте.

Коршак отметил, что в последнем пакете военной помощи от США Украина должна получить большое количество различных боеприпасов. Речь идет о ракетах для HIMARS и M270, которые украинские военные очень эффективно используют, а также снарядах 155-мм калибра для артиллерии.

"Украинская пехота также получит повышенную огневую мощь за счет пополнения запасов противотанковых ракет Javelin и TOW, минометных боеприпасов всех калибров, которые производят американские заводы (60-мм, 81-мм и 120-мм), а также 23 миллиона патронов для стрелкового оружия", — написал Коршак.

Напомним, что 4 апреля Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму $2,6 млрд. В новый пакет военной помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, стрелковое оружия, транспортные средства и тяжелая техника.

Журналисты политико 5 апреля написали, что Евросоюз не смог прийти к общему решению о поставках боеприпасов для Украины. Дипломаты, которые поговорили с журналистами медиа на правах анонимности, сообщают, что точкой преткновения стал вопрос о том, какие именно компании будут выполнять оборонный заказ для Украины.

Президент Владимир Зеленский 5 апреля сообщил, что Украина получила от Польши новые БТР Rosomak. Бронетранспортеры украинские военные получат в пакете военной помощи от Польши. Боевые машины "Rosomak" могут обеспечить как эффективную доставку десанта на линию фронта, так и защиту пехотных подразделений при прорыве защитных линий врага.