Більше, ніж Ізраїль: Україна стала головним одержувачем військової допомоги США, — ЗМІ

За словами військового експерта Стефана Коршака, зараз Україна отримує від США військову допомогу в чотирнадцять разів більше за Ізраїль, який знаходиться на другому місці.

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Україна стала головним одержувачем військової допомоги США. Про це заявив військовий експерт Стефан Коршак у статті для Kyiv Post, проаналізувавши останній пакет військової допомоги від Вашингтона.

"Україна, яка колись вважалася Вашингтоном східноєвропейською глушиною, стала головним одержувачем військової допомоги США для інших країн", — йдеться у матеріалі.

За його словами, це вперше з часів закінчення Другої світової війни, коли європейська країна посіла перше місце у рейтингу. Так зараз Україна отримує від США військову допомогу в чотирнадцять разів більше, ніж Ізраїль, який знаходиться на другому місці.

Коршак зазначив, що в останньому пакеті військової допомоги від США Україна має отримати велику кількість різних боєприпасів. Йдеться про ракети для HIMARS та M270, які українські військові дуже ефективно використовують, а також снаряди 155-мм калібру для артилерії.

"Українська піхота також отримає підвищену вогневу міць коштом поповнення запасів протитанкових ракет Javelin і TOW, мінометних боєприпасів усіх калібрів, які виробляють американські заводи (60-мм, 81-мм і 120-мм), а також 23 мільйони патронів для стрілецької, — Написав Коршак.

Нагадаємо, що 4 квітня Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму $2,6 млрд. До нового пакету військової допомоги увійдуть боєприпаси для систем HIMARS та зенітних ракетних комплексів NASAMS, артилерійські снаряди, протитанкові системи, стрілецька зброя, транспортні засоби та важка техніка.

Журналісти Politico 5 квітня написали, що Євросоюз не зміг дійти спільного рішення щодо постачання боєприпасів для України. Дипломати, які поговорили з журналістами медіа на правах анонімності, повідомляють, що точкою спотикання стало питання, які саме компанії виконуватимуть оборонне замовлення для України.

Президент Володимир Зеленський 5 квітня повідомив, що Україна отримала від Польщі нові БТР Rosomak. Бронетранспортери українські військові отримають у пакеті військової допомоги від Польщі. Бойові машини Rosomak можуть забезпечити як ефективну доставку десанту на лінію фронту, так і захист піхотних підрозділів при прориві захисних ліній ворога.