Боєприпаси для України: Євросоюз не зміг знайти спільного рішення, — Politico

Дипломати, які поговорили з журналістами медіа на правах анонімності, повідомляють, що дискусії викликало питання про те, які саме компанії виконуватимуть оборонне замовлення для України.

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Посли Євросоюзу не змогли дійти спільної домовленості щодо постачання Україні необхідних боєприпасів. Про це повідомляє Politico.

Представники країн-членів Європейського Союзу не змогли вирішити, де саме розміщувати боєприпаси.

Крім того, дипломати не знайшли точки дотику в питанні виробництва необхідних українським військовим боєприпасів.

Частина країн-членів Євросоюзу виступили за те, щоби виробництво снарядів відбувалося виключно на території союзу, а до цього процесу підключили місцевих виробників.

Інша група представників держав-членів ЄС наполягала на тому, що виконувати оборонне замовлення для України можуть країни, які не входять до Євросоюзу.

За словами дипломатів, які поговорили з журналістами медіа на правах анонімності, Франція наполягала, щоб гроші залишалися в межах кордонів ЄС.

А Греція та Кіпр підтримали Париж, що, за версією дипломатів, пов'язане з їхнім бажанням уникнути контрактів із турецькими виробниками.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що в Україні почали виготовляти боєприпаси для БпЛА. Нові авіабоєприпаси відрізняються легкістю: є варіанти 0,5 та 1 кг, повідомляють на заводі-виробнику.

Раніше повідомлялося, що український державний концерн "Укроборонпром" із однією з країн НАТО розпочав виробництво артилерійських боєприпасів 122-мм калібру. До цього були 120-мм міни та 125-мм танкові снаряди. Замовлення на боєприпаси "Укроборонпром" отримало від Міноборони України.