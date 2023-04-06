Боеприпасы для Украины: Евросоюз не смог прийти к общему решению, — Politico

Дипломаты, которые поговорили с журналистами медиа на правах анонимности, сообщают, что точкой преткновения стал вопрос о том, какие именно компании будут выполнять оборонный заказ для Украины.

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Послы Евросоюза не смогли прийти к общей договоренности по поводу поставок Украине необходимых боеприпасов. Об этом сообщает Politico.

Представители стран-членов Европейского союза не смогли решить, где именно размещать боеприпасы.

Кроме того дипломаты не нашли точки соприкосновения в вопросе производства необходимых украинским военным боеприпасов.

Часть стран-членов Евросоюза выступили за то, чтобы производство снарядов происходило исключительно на территории союза, а к этому процессу подключили местных производителей.

Другая группа представителей государств-членов ЕС настаивала на том, что выполнять оборонный заказ для Украины могут страны, которые не входят в Евросоюз.

По словам дипломатов, которые поговорили с журналистами медиа на правах анонимности, Франция настаивала на том, чтобы деньги оставались в пределах границ ЕС.

А Греция и Кипр поддержали Париж, что, по версии дипломатов, связано с их желанием избежать контрактов с турецкими производителями.

Напомним, в начале апреля стало известно, что в Украине начали производить боеприпасы для БпЛА. Новые авиабоеприпасы отличаются легкостью: есть варианты 0,5 и 1 кг, сообщают на заводе-производителе.

Ранее сообщалось, что украинский государственный концерн "Укроборонпром" с одной из стран НАТО начал производство артиллерийских боеприпасов 122-мм калибра. До этого были 120-мм мины и 125-мм танковые снаряды. Заказ на боеприпасы "Укроборонпром" получил от Минобороны Украины.