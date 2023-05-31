КНДР запустила в сторону Южной Кореи ракету: в Сеуле объявили воздушную тревогу (видео)

По словам журналистов, запуск ракеты со стороны КНДР оказался неудачным. Так, аппарат не смог прибыть до места назначения, а либо взорвался в воздухе, либо упал в океане. В Японии заявили, что ракета упала в воду.

Северная Корея запустила космическую ракету со спутником для наблюдения за вооруженными силами Южной Кореи и США, а также для помощи в организации возможных ядерных атак. Об том пишет The New York Times со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.

Сообщается, что, когда ракета полетела в сторону юга, жители Сеула начали получать на телефоны сгенерированное компьютером экстренное сообщение об эвакуации. Кроме того, в городе объявили воздушную тревогу. Позже правительство Южной Кореи заявили, что такие меры были чрезмерными.

Издание пишет, что, как указали южнокорейские военные, запуск ракеты со стороны КНДР оказался неудачным. Так, аппарат не смог прибыть до места назначения, а либо взорвался в воздухе, либо упал в океане.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Японии, а именно в префектуре Окинава. Там призвали жителей искать убежище и держаться подальше от окон. Однако после 7 утра по местному времени предупреждение о ракетной опасности сняли. Затем в Минобороны Японии сообщили, что северокорейская ракета упала в воду.

По словам журналистов, запуск ракеты сигнализирует о том, что гонка над доминированием в космическом пространстве над Корейским полуостровом продолжается. Соединенные Штаты, Россия, Китай и Япония уже имеют спутники, наблюдающие за полуостровом. Южная Корея недавно присоединилась к битве, пообещав вывести на орбиту свой первый военный спутник-шпион к 2025 году.

Кроме того, как сообщается, еще в 2021 году северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал своей стране удвоить усилия по расширению и диверсификации своего ядерного арсенала. Тогда он сделал одним из своих приоритетов размещение военных спутников-шпионов на орбите. ​

По словам военных экспертов, спутники-шпионы сделают ядерный арсенал КНДР еще более опасным. Они также помогут Пхеньяну собирать данные о своих ракетных испытаниях. Северная Корея изо всех сил пытается усовершенствовать свои технологии межконтинентальных.

Отметим, что местные жители начали делиться в социальных сетях видео с воздушной тревогой в Сеуле и на Окинаве.

Напомним, что 9 мая Ким Чен Ын поддержал Путина во вторжении в Украину. Северокорейский диктатор поздравил своего российского коллегу с 9 мая и высказал слова поддержки в вопросе нападения на Украину.

Кроме того, 29 апреля сестра Ким Чен Ына обозвала президентов Южной Кореи и США за соглашение сдерживать КНДР. Ким Йо Чжон сказала, что заявления Джо Байдена об уничтожении любого режима КНДР в случае применения ядерного оружия является "бессмысленным заявлением человека в пожилом возрасте", а южнокорейский лидер — "дурак".