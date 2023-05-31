Следом за Залужным и Сырским: генерал-лейтенанта Сергея Наева также объявили в розыск в РФ

В командовании Объединенных сил ВСУ объявление в розыск Сергея Наева называют "детскими запугиваниями".

В России после объявления в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского объявили в розыск командующего Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева. Об этом сообщают на странице командования Объединенных сил в Facebook.

Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации во вторник, 30 мая. Но в то время пока российская пропаганда тратит безумные деньги. на детские угрозы и устрашение, мы убеждены, что "ничто не остановит идею, время которой наступило", — говорится в сообщении.

Также 30 мая в РФ объявили в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного по статье 356 УК из-за якобы "обстрела мирного населения и гражданских объектов Донбасса". Кроме этого, вместе с Залужным 30 мая в российский "розыск" объявили и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, Россия в начале вторжения уже открывала уголовные дела против командующих ВСУ. Эта провокация осуществляется по нескольким причинам, одна из которых – психологическое давление.