Журналисты предполагают, что США стремятся одолеть Кремль до конца 2023 года, в том числе через оттепель с Пекином. Однако есть стороны, которые не желают быстрого завершения конфликта.

США стремятся достичь завершения войны в Украине до конца текущего года. Об этом пишет итальянская газета Lа Republica в статье, опубликованной от 13 мая.

Доказательством этого является ускорение действий США. Западные СМИ сообщают, что в Вашингтоне настаивают на решении конфликта до конца 2023 года, а некоторые даже упоминают более короткий срок — до осени. Параллельно происходит укрепление дипломатических связей для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

По мнению издания, в Европе также стремятся к более быстрой победе. Отмечается, что импульс со стороны США не случаен и может быть связан с разделением Европы в отношении войны России против Украины. Журналисты пишут, что Франция и Германия стремятся закрыть этот вопрос как можно скорее, однако страны северо-восточной Европы, включая Польшу, Великобританию, Балтийские страны и частично Скандинавию, продолжают настаивать на своей позиции.

При этом, как утверждает издание, цель закончить войну побыстрее может быть достигнута и через оттепель с Пекином, который проявляет заметную активность на переговорном фронте.

Цель США в случае победы Украины

La Reppublica также высказывает предположение о цели США. Журналисты считают, что Вашингтон стремится предоставить большую автономию Европе в рамках Атлантического пакта. Также, учитывая предстоящие выборы и возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента, США могут страховаться политически. Они намерены избежать повторения ситуации, когда, по словам издания, Трамп "подтолкнул НАТО к грани самоубийства".

Как отмечают авторы статьи, выборы президента США состоятся в 2024 году, и союзники стремятся одолеть Россию к тому времени. Аналитики неоднократно заявляли, что для Джо Байдена это будет значительным бонусом в его предвыборной программе.

Напомним, в интервью корейскому изданию Chosun Ilbo, опубликованному 30 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает возможность переговоров с лидером России Владимиром Путиным, пока он не выведет войска из Украины.

Также в интервью корейскому изданию президент Украины заявил, что Пекин "ходит по канату где-то снаружи" в отношениях с Западом и Москвой. По его мнению, Китай напрямую не поддерживает позицию Киева в большой войне.