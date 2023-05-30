Зеленский рассказал о возможной встрече с Путиным и назвал условие

Президент Украины отметил, что Путин долгое время избегал с ним контактов и сейчас Зеленский не видит смысла в переговорах с диктатором, уверенным в успешном силовом захвате Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным при условии полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины. Об этом украинский президент заявил в интервью корейскому изданию Chosun Ilbo, опубликованном 30 мая.

Зеленский отметил, что российский президент избегал контактов с ним в течение двух лет, и не видит смысла в переговорах с диктатором, уверенным в успешном силовом захвате Украины.

"Он избегает даже телефонного разговора со мной уже почти два года. Причина только одна. Ему нечего сказать. Правда с нами, и ему нечего сказать в лицо правде. Путин ясно понимает, что в его решимости захватить Украину силой нет места для дискуссий. Путин не хочет ничего другого, кроме как захватить Украину силой, уничтожить украинскую идентичность с помощью войны", — заявил президент Зеленский корейскому СМИ.

Напомним, в это же интервью Владимир Зеленский указал на Беларусь как следующую цель Путина, отмечая, что Россия поглощает белорусскую металлургию. По его словам, цель президента РФ — возродить Советский Союз.

Также в интервью корейскому изданию президент Украины заявил, что Пекин "ходит по канату где-то снаружи" в отношениях с Западом и Москвой. По его мнению, Китай напрямую не поддерживает позицию Киева в большой войне.