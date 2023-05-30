Зеленський розповів про можливу зустріч із Путіним і назвав умову

Президент України зазначив, що Путін довгий час уникав із ним контактів, і зараз Зеленський не бачить сенсу ві переговорах із диктатором, впевненим в успішному силовому захопленні України.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним за умови повного виведення російських окупаційних військ із території України. Про це український президент заявив в інтерв'ю корейському виданню Chosun Ilbo, опублікованому 30 травня.

Зеленський зазначив, що російський президент уникав контактів із ним протягом двох років, і не бачить сенсу в переговорах із диктатором, впевненим в успішному силовому захопленні України.

"Він уникає навіть телефонної розмови зі мною вже майже два роки. Причина лише одна. Йому нема чого сказати. Правда з нами, і йому нема чого сказати в обличчя правді. Путін ясно розуміє, що в його рішучості захопити Україну силою немає місця для дискусій. Путін не хоче нічого іншого, окрім як захопити Україну силою, знищити українську ідентичність за допомогою війни", — заявив президент Зеленський корейському ЗМІ.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський вказав на Білорусь як на наступну ціль Путіна, наголошуючи, що Росія поглинає білоруську металургію. За його словами, мета президента РФ — відродити Радянський Союз.

Також в інтерв'ю корейському виданню президент України заявив, що Пекін "ходить по канату десь зовні" у відносинах із Заходом і Москвою. На його думку, Китай безпосередньо не підтримує позицію Києва у великій війні.