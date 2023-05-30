"Ходять по канату": Зеленський вказав на підігравання Китая планам Кремля

Пекін безпосередньо не підтримує позицію Києва у великій війні. А Москва бреше навіть партнерам, які вважали її чесним союзником, заявив президент України.

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Пекін "ходить канатом десь зовні" у відносинах із Заходом і Москвою. Про це сказав 30 травня президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun.

Президент Росії Володимир Путін, як зауважив Зеленський, оголосив про передачу тактичної ядерної зброї (ТЯО) Білорусі за тиждень після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. А раніше російський диктатор був проти розміщення ТЯО в інших країнах.

За словами українського лідера, РФ бреше навіть своїм партнерам, які вважали Москву чесним союзником. Загрози Кремля ядерною зброєю, за оцінками президента, це лише невдала і неправильна політика.

Володимир Зеленський упевнений, що Китай безпосередньо не підтримує позиції України. У Києві оцінили мирну ініціативу Китаю, але головне значення має лише українська формула світу, нагадав голова держави.

"Ця війна почалася в Україні та триває тут. Якщо Китай займе чітку і тверду позицію щодо виведення окупаційних військ Росії з усієї території України, тоді це буде корисно", — заявив він.

Президент порівняв ситуацію в Україні з подіями у Кореї 70-річної давнини.

"Корея відчайдушно потребувала допомоги інших країн. Тоді народилася вільна, демократична і успішна Корея, тому що весь світ простяг їй руку допомоги, щоб зберегти справедливість і свободу. Україна сьогодні схожа на Корею 70 років тому. Будь ласка, пам'ятайте про це", — підсумував президент.

Нагадаємо, що 26 травня американська газета The Wall Street Journal писала про позицію спецпредставника КНР щодо врегулювання повномасштабної війни РФ з Україною Лі Хуея. Він нібито говорив, що на Заході мають визнати російськими тимчасово окуповані території України.

Під час офіційного візиту до Києва Лі Хуей 18 травня просував "мирний план" від Сі Цзіньпіна. Чиновник вважає, що всі сторони конфлікту мають створювати умови для припинення війни.