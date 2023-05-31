Птицефабрика на Донбассе попала под обстрел: россияне сообщают о прилете HIMARS и гибели мирных

Представители оккупационной администрации Луганщины утверждают, что Силы обороны якобы специально нанесли удар из реактивной артиллерии по местному предприятию, в результате чего погибли 5 человек.

Представители российского марионеточного режима т.н. "ЛНР" заявили об обстреле птицефабрики в поселке Карпаты Алчевской городской общины. Об этом в среду, 31 мая, сообщили представители российской стороны при Совместном центре контроля и координации.

Оккупанты утверждают, что Вооруженные силы Украины якобы нанесли удар с применением американской реактивной артиллерийской системы HIMARS.

"Противник выпустил 4 ракеты (3 ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и 1 ракета типа М31). Поврежден строительный городок и здание птицефабрики", — сказано в сообщении.

Согласно данным представителей российских оккупационных сил в Луганской области, 5 человек погибли, еще 19 получили ранения. Россияне утверждают, что погибли строители.

Реакция украинской стороны

Отметим, что на момент публикации материала представители украинского командования, а также Луганской ОВА не комментировали данное событие.

Напомним, 25 мая стало известно, что российские захватчики убили несовершеннолетнего парня и 20-летнюю девушку в Сватовском районе Луганской области.

Также 25 мая сообщалось, что российские оккупанты в Луганской области начали искать людей, которые имеют проукраинскую позицию и могут помогать ВСУ.