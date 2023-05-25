Оккупанты убили подростка и его 20-летнюю сестру в Луганской области, — ОВА

По словам главы областной администрации Артема Лысорога, россияне не позволяют местным жителям уехать в безопасные регионы. Даже детей не эвакуируют и оставляют их в качестве живого щита.

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Российские захватчики убили несовершеннолетнего парня и 20-летнюю девушку в Сватовском районе. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сегодня, 25 мая.

23 мая во второй половине дня россияне обстреляли Райгородку. После попадания снаряда в дом погибли 16-летний парень и его совершеннолетняя сестра, находившиеся в то время на чердаке. В доме еще проживала их тетя, то о ее судьбе ничего не известно.

Глава ОВА заявил, что село Райгородка находится в зоне активных боевых действий. Однако россияне не позволяют местным жителям уехать в безопасные регионы. Даже детей не эвакуируют, чтобы, уже по традиции, создавать для себя живой щит.

Что касается конкретно этой трагедии — дети жили отдельно от родителей с сентября, те находятся в Харьковской области.

"Таким образом, они создают передовую линию обороны – живой щит, а потом уже за людьми ставят зубы дракона. О трагедии первым сообщил отец погибших. Еще в сентябре он вместе с женой отправился из Райгородки в Купянский район к родственникам. Все это время отец скрывал телефонную связь с детьми и место их пребывания. Пока не произошла трагедия", – сообщил Лысогор.

Он призвал по возможности эвакуироваться на любую сторону разграничения, ради спасения жизней своих и близких.

"С какой стороны линии разграничения вы бы ни находились, еще раз призываю эвакуироваться из прифронтовых сел и поселков – сохраните жизнь себе, родным и всем тем, кто по несколько раз в неделю приезжает и уговаривает вас уехать", — говорит глава области.

25 мая Лысогор также сообщил, что российские оккупанты в Луганской области начали искать людей, которые имеют проукраинскую позицию и могут помогать украинским военным. Все это на фоне разговоров о приближающемся контрнаступлении.

Напомним, 19 мая сообщалось, что РФ в Луганской области занялась паспортизацией выпускников — иначе им угрожают не допустить к экзаменам. Российские документы, по данным Луганской ОВА, заставляют оформлять всех без исключения. В некоторых населенных пунктах даже обозначили сроки принудительной паспортизации.