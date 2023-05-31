Четвертая атака за месяц: дрон осуществил налет на завод под Краснодаром, — росСМИ

По словам журналистов, обломки неустановлееного беспилотника нашли на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. После атаки БПЛА прогремел мощный взрыв, но инфраструктура объекта не пострадала.

Россияне сообщили об очередном "нападении беспилотников". На этот раз дрон якобы атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об этом заявляет российский Telegram канал BAZA.

Российские СМИ утверждают, что инцидент якобы произошел в ночь на 31 мая. Как пишут россияне, дрон-камикадзе упал на территорию завода, после чего прогремел мощный взрыв.

"По сообщению ЕДДС Северского района, около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло", — говорится в сообщении Оперштаба Кубани.

По предварительным данным, пожара не произошло, пострадавших не было.

Другие российские Телеграммы-каналы отметили, что это была уже четвертая атака дроном на Ильский НПЗ.

Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае

В ночь на 4 мая Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае атаковали 4 беспилотника, в результате чего на заводе вспыхнул пожар. Сообщается, что ночью местные жители услышали несколько сильных взрывов, а затем стало видно зарево в районе нефтезавода.

Атака БПЛА на НПЗ длилась почти час, в результате чего был разрушен 1 топливный резервуар и загорелся второй, заполненный дизельным топливом на 85%. Объем резервуаров, пострадавших от атаки беспилотников, составил 5000 куб. метров.

Еще одна атака произошла на следующий день, 5 мая. Российские журналисты тогда сообщали, что Ильский нефтеперерабатывающий завод подвергся нападению диверсантов, которых с воздуха прикрывал беспилотник.