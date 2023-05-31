"Не Украина равняла с землей Грозный": Данилов напомнил Кадырову, кто убивал чеченцев

По словам секретаря СНБО, Рамзану Кадырову стоит вспомнить о веках российской оккупации, тысячах убитых женщин и детей, а не искать причины для убийства непричастных к трагической истории Чечни украинцев.

Секретарь Совета национальной обороны Украины Алексей Данилов в ответ на заявления о скорой мести призвал главу Чечни Рамзана Кадырова вспомнить о том, кто принес века рабства на чеченскую землю и отомстить Путину. Об этом в среду, 31 мая он написал в своем Twitter.

"Кадырову стоит мстить Москве и лично Путину, а не угрожать Украине. Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это россияне принесли на чеченскую землю века рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженные города и оскверненные могилы предков", — написал Данилов.

По его словам, Украина не имеет отношения к истории, о которой народу Чечни стоило бы не забывать.

"Не украинские танки равняли с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а забывшим пора вспомнить!", — подытожил он.

Напомним, утром 30 мая в росСМИ появилась информация об атаке неизвестных беспилотников на Москву и Московскую область. Несколько дронов атаковали многоэтажные здания в столице РФ, а жители Подмосковья могли слышать мощные взрывы.

В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров, после атаки БПЛА на Москву, призвал к мести и потребовал ввести в России военное положение.

31 мая Кадыров заявил о якобы переброске чеченских подразделений в Донецкую область Украины и начале наступления.