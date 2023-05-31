На службе у ВСУ: канадская Roshel представила новый бронеавтомобиль MRAP Senator (видео)
Компания Roshel отмечает, что Украина получила более 500 бронеавтомобилей и бронетранспортеров из Канады. С учетом боевого опыта в Украине конструкторы получили бесценное понимание конкретных проблем при создании MRAP Senator.
На выставке CANSEC в Оттаве ведущий канадский производитель инновационных бронированных решений Roshel представил новый бронеавтомобиль MRAP Senator (Mine Resistant Ambush Protected). Как сообщили 31 мая обозреватели интернет-издания Army Recognition, машина прошла успешные баллистические и взрывные испытания STANAG 4569 AEP 55, проведенных сертифицированной НАТО независимой лабораторией в США.
"Мы очень рады представить Senator MRAP на выставке CANSEC, которая объединяет лидеров отрасли и оборонных экспертов со всего мира", — говорит Роман Шимонов, гендиректор компании Roshel Smart Armored Vehicles.
В пресс-релизе отмечено, что за все время Украина получила более 500 бронеавтомобилей и бронетранспортеров этой компании. Таким образом компания Roshel, как ведущий поставщик бронетанковой техники в Украину, получила бесценное понимание конкретных проблем, с которыми сталкиваются на местах, что позволило создать новый надежный MRAP Senator.
Что известно о MRAP Senator
В материале говорится, что Senator MRAP воплощает в себе обширный опыт компании Roshel и предлагает беспрецедентные уровни защиты, мобильности и универсальности. Он спроектирован таким образом, чтобы выдерживать попадание пули калибров до 7,62×39 мм API BZ на расстоянии 30 метров, летящей со скоростью 695 м/с, а также фугасной мины AT Mine с 6 кг взрывчатого вещества, активированной под любым колесом и под центром.
Бронированный корпус имеет V-образную форму, которая действует как отклоняющая броневая структура, отводя силу взрыва от кабины машины и рассеивая взрывную энергию. Перенаправляя взрывную волну и осколки в стороны, такой корпус минимизирует удар и снижает риск тяжелых ранений или смертельного исхода членов экипажа. Кроме того, он поглощает и рассеивает взрывную энергию, усиливая устойчивость машины к взрывам, отметили обозреватели.
Бронемашина имеет несколько комплектаций, в частности для медицинской эвакуации, противодействия БПЛА, а также командования и управления.
Senator MRAP базируется на тяжелой коммерческой платформе Ford F-550, что делает его предпочтительным для боевых групп благодаря легкости и простоте эксплуатации. Высокий дорожный просвет, полный привод и турбодизельный двигатель объемом 6,7 л обеспечивают машине эффективность прохождения по различной местности и грунтам.
Основные ТТХ Senator MRAP
Ходовые характеристики:
- Двигатель: 6,7-литровый дизельный V8;
- Мощность: 330 л.с. при 2600 об/мин;
- Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая;
- Шины: 325/85 R16 — 285/65/17, военного класса с системой run-flat;
- Емкость топливного бака: 257 л;
- Запас хода: до 800 км.
Размеры и вес:
- Габариты: 6000 x 2400 x 2500 мм;
- Колесная база: 3683 мм;
- Радиус поворота: 5334 мм;
- Количество мест для сидения: до 10, в зависимости от конфигурации;
- Грузоподъемность: 1200-2000 кг, в зависимости от уровня защиты, установленного оборудования и т.д.
Защита:
- Уровень баллистической защиты: STANAG 4569 AEP 55 Vol.2 уровень 2 по стандартам НАТО;
- Уровень защиты от взрыва: STANAG 4569 AEP 55 Vol.2 уровень 2a/2b по стандартам НАТО;
- Бронирование ключевых механических компонентов;
- Сверхпрочные дверные петли Mil spec;
- Многослойное пулестойкое стекло, без сколов.
Наблюдение и вооружение:
- Оружейные порталы;
- Дистанционно управляемый боевой модуль;
- Камеры внешнего обзора, обеспечивающие 360° F.O.V.;
- Видеонаблюдение (камеры CCTV);
- PTZ-камера;
- Система обнаружения источников огня.
В ноябре прошлого года поступила информация, что в зоне боевых действий в Украине Senator выдержал подрыв в метре от машины запущенных с БМ-21 "Град" НУРСов. Были повреждены шины, но баллистическое стекло и сталь выдержали удар, при этом экипаж не пострадал.
Напомним, 10 мая опубликовал в сети появились кадры последствия боев в Бахмуте. На видео были югославская БМП M-80A, турецкий MRAP Kirpi, канадский броневик Roshel Senator и американский HMMWV, которые получили значительные повреждения.