Выровнять разрыв на поле боя: в ЕК призвали предоставить Украине дальнобойное оружие

По словам президента ЕК, главная потребность Украины — военная помощь. Мужество и стойкость украинцев увидел весь мир, и теперь он может оказать большую поддержку в войне с агрессором.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала страны-союзники предоставить украинским защитникам дальнобойное оружие для того, чтобы скорее закончить войну. Об этом она заявила в среду, 31 мая, выступая на форуме Globsec, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Россия начала эту неспровоцированную и неоправданную войну. Без всяких причин она вторглась в Украину, чтобы стереть ее с лица земли. И Россия отказывается признать Украину как независимое государство. Но воля Украины к борьбе и к свободе поразила мир", — отметила президент Европейской комиссии.

По ее словам, украинцы много лет строили свой путь в Европейский союз и сейчас показывают всему миру пример мужества и решимости, в связи с чем мир должен занять позицию Украины и оказать всю возможную поддержку. Сейчас самой главной потребностью для Украины является именно военная помощь.

"Вот почему мы только что предложили Акт о производстве боеприпасов. Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к наращиванию производства крайне необходимых 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Те, кто может, должны предоставить Украине дальнобойную артиллерию и системы вооружения. Это может помочь Украине выровнять разрыв в дальности на поле боя", — объяснила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 23 мая стало известно, что Германия планирует передать Украине дальнобойные ракеты Taurus с радиусом действия до 400-500 километров. Об этом заявил представитель германской ХДС и полковник в отставке Родерих Кизеветтер.

В конце апреля Министерство обороны Великобритании опубликовало информацию о военной технике, закупаемой для нужд ВСУ в рамках фонда поддержки Украины. Среди прочего, речь шла о дальнобойных ракетах с дальностью от 100 до 300 км.