ВСУ уничтожили пункт управления ЗРК С-400 "Триумф" в Херсонской области, – соцсети (фото)

Украинские военные ударили дальнобойными РСЗО HIMARS по складам с вооружением захватчиков. Под удар попал и пункт автоматизированного управления "гордости" российской системы ПВО.

Украинским военным удалось уничтожить пункт управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", который был у российских оккупантов. Фотографии прилета показал 31 мая Telegram-канал "Досье Шпиона".

Военнослужащие ВСУ, по данным канала, ударили дальнобойными РСЗО HIMARS по складам с вооружением захватчиков в Херсонской области.

"Вашему вниманию фото поражения пункта боевого управления ЗРК С-400 "Триумф", – говорится в сообщении.

Фото поражения пункта боевого управления ЗРК С-400 "Триумф"

"Это первый случай поражения ПБУ 55К6Е (пункт автоматизированного управления боевой работой С-400), подтвержденный фотофиксацией", — указывается в сообщении.

Генштаб ВСУ не отчитывался об уничтожении данного пункта управления. В сводке потерь ВС РФ на 31 мая было заявлено об уничтожении 1 системы ПВО. Всего армия РФ потеряла в Украине с начала большой войны 333 установки ПВО, отметили военные.

По данным Оперативного командования "Юг", ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили 11 российских военных, самоходную гаубицу "Мста-С", крупнокалиберную пушку Д-30, 3 легкомоторных лодки и полевой пункт боеснабжения.

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" может сбивать истребители, вертолеты, самолеты-разведчики, а также оперативно-тактические баллистические ракеты.

Напомним, что недавно в Беларусь из России доставили ЗРК С-400 по железной дороге. Комплексы должны стать частью единой системы ПВО белорусских и российских войск.

Фокус в мае писал об аварии "гордости" российского ПВО С-400 на автодороге М2 "Крым" под Тулой. Комплекс просто слетел в кювет.