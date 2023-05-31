"Громкие хлопки": в Севастополе сообщили о стрельбе возле воинских частей (видео)

Согласно сообщениям очевидцев, звуки стрельбы слышали в районе Стрелецкой бухты, где базируется Черноморский флот России.

Во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, произошла стрельба возле российских частей. Об этом в среду, 31 мая, сообщает местное медиа "Крымский ветер".

По словам очевидцев, в районе Стрелецкой бухты примерно в 11:40 была слышна стрельба из стрелкового оружия. Стрельба происходила с перерывами и имела схожий характер с действиями при сбивании объектов.

Местное СМИ отмечает, что Стрелецкая бухта служит местом стоянки военных кораблей Черноморского флота России. Кроме того, в этом районе расположены несколько российских воинских частей, ответственных за береговую охрану.

Как сообщили в российском медиа "ЧП Севастополь", местные жители также слышали "громкие хлопки" на улице Фадеева.

Позже представитель оккупационной администрации т.н. "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что громкие звуки — это якобы учебные стрельбы.

"Громкие звуки — это в тире Нахимовского училища идут учебные стрельбы. В городе все спокойно", — сказано в сообщении.

Напомним, 26 мая сообщалось, что глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сомневается в способности ВС РФ "защитить" полуостров.

Напомним также, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк 22 мая заявил, что появление на территории оккупированного Крыма вооруженных формирований, так называемых ЧВК, говорит о страхе россиян накануне контрнаступления ВСУ.