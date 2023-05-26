Аксенов не верит в ВС РФ: в Крыму увеличилось число вооруженых формирований, — разведка

В британском Минобороны отметили, что основной армейский гарнизон Вооруженных сил РФ — 22-ой армейский корпус, в настоящее время в основном дислоцирован за пределами Крыма и понес большие потери.

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В России резко увеличилось количество вооруженных формирований, которые составляют резерв регулярной армии РФ, но официально не подчиняются Министерству обороны. Такие формирования создаются и в Крыму, так как глава оккупационной администрации Сергей Аксенов, вероятно, сомневается в способности ВС РФ "защитить" полуостров. Об этом 26 мая сообщили в Министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

В отчете говорится, что создание вооруженных формирований в РФ ускорилось после вторжения в Украину. В этом смысле Аксенов сыграл важную роль в создании нескольких местных подразделений, которые часто заявляют о своей принадлежности к казачьим традициям. Большинство из них получили неофициальный статус резервных частей российской армии.

"Аксенов, вероятно, стремится укрепить свой патриотический авторитет, набирая бойцов, но, скорее всего, он также обеспокоен способностью регулярной армии защитить полуостров", — отметили в Минобороны.

Между тем 22-ой армейский корпус ВС РФ, включающий в себя подразделения береговых войск Черноморского флота, который является основным гарнизоном на территории Крымского полуострова в настоящее время в основном дислоцирован за пределами полуострова и понес большие потери.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк 22 мая заявил, что появление на территории оккупированного Крыма вооруженных формирований, так называемых ЧВК, говорит о страхе россиян накануне контрнаступления ВСУ. По его словам оккупанты осознают, что в Крыму боевые действия будут, поэтому строят укрепления не только на полуострове, но и на юге Херсонской области.

Центр национального сопротивления 24 мая сообщил, что российские захватчики вывезли из оккупированного Крыма шифровальное оборудование и военную документацию из органов военного управления ВС РФ.