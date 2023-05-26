Аксьонов не вірить у ЗС РФ: у Криму збільшилася кількість збройних формувань, — розвідка

У британському Міноборони зазначили, що основний армійський гарнізон Збройних сил РФ — 22-й армійський корпус, на даний час в основному дислокований за межами Криму і зазнав великих втрат.

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У Росії різко збільшилася кількість збройних формувань, які становлять резерв регулярної армії РФ, але офіційно не підпорядковуються Міністерству оборони. Такі формування створюються і в Криму, оскільки голова окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов, ймовірно, сумнівається у здатності ЗС РФ "захистити" острів. Про це 26 травня повідомили у Міністерстві оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки.

У звіті йдеться про те, що створення збройних формувань у РФ прискорилося після вторгнення в Україну. У цьому сенсі Аксьонов відіграв важливу роль у створенні кількох місцевих підрозділів, які часто заявляють про свою приналежність до козацьких традицій. Більшість із них отримали неофіційний статус резервних частин російської армії.

"Аксенов, ймовірно, прагне зміцнити свій патріотичний авторитет, набираючи бійців, але, швидше за все, він також стурбований здатністю регулярної армії захистити півострів", — зазначили у Міноборони.

Тим часом 22-й армійський корпус ЗС РФ, що включає підрозділи берегових військ Чорноморського флоту, який є основним гарнізоном на території Кримського півострова на даний час в основному дислокований за межами півострова і зазнав великих втрат.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк 22 травня заявив, що поява на території окупованого Криму збройних формувань, так званих ПВК, говорить про страх росіян напередодні контрнаступу ЗСУ. За його словами, окупанти усвідомлюють, що в Криму бойові дії будуть, тому будують укріплення не лише на півострові, а й на півдні Херсонської області.

Центр національного спротиву 24 травня повідомив, що російські загарбники вивезли з окупованого Криму шифрувальне обладнання та військову документацію з органів військового управління ЗС РФ.