Російські окупанти вивозять секретні документи та обладнання із Криму, — ЦНС

За інформацією представників центру спротиву, з початку травня російські окупанти вивозять шифрувальне обладнання та військову документацію з органів військового управління ЗС РФ.

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Російські окупанти вивозять з тимчасово окупованого Криму секретну документацію. Про це у середу, 24 травня, повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією представників ЦНС, зараз з Криму вивозять військові документи та шифрувальне обладнання.

"На початку травня росіяни вивезли військову документацію з тимчасово окупованого Криму на територію Росії. Також вони вивезли шифрувальне обладнання з органів військового управління ЗС РФ", — зазначено у повідомленні.

Ситуація в Криму напередодні контрнаступу ЗСУ

На початку квітня 2023 року було опубліковано нові супутникові фото укріплень, які росіяни будують зараз у Криму, на яких видно, що окупанти активно готуються до захисту Кримського півострова перед контрнаступом ЗСУ.

Вночі 24 квітня у Севастополі пролунали потужні вибухи. Один з дронів, за твердженнями загарбників, був знищений військовослужбовцями Чорноморського флоту, а другий нібито вибухнув сам. Того ж дня російські військові посилили оборону окупованого Криму.

28 квітня, за інформацією ЦНС, окупанти на території тимчасово окупованого Кримського півострова почали надавати вказівки топ-менеджерам готуватися до евакуації.

2 травня секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що Україна звільнятиме окупований Крим будь-якими способами, які вважає за потрібне. Секретар РНБО наголосив, що недавні вибухи у Севастополі — це сигнал окупантам про те, що потрібно терміново залишити територію Кримського півострова.