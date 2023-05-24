Российские оккупанты вывозят секретные документы и оборудование из Крыма, — ЦНС

По информации представителей центра сопротивления, с начала мая российские оккупанты вывозят шифровальное оборудование и военную документацию из органов военного управления ВС РФ.

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Российские оккупанты вывозят из временно оккупированного Крыма секретную документацию. Об этом в среду, 24 мая, сообщает Центр национального сопротивления.

По информации представителей ЦНС, сейчас из Крыма вывозят военные документы и шифровальное оборудование.

"В начале мая россияне вывезли военную документацию из временно оккупированного Крыма на территорию России. Также они вывезли шифровальное оборудование из органов военного управления ВС РФ", — указано в сообщении.

Ситуация в Крыму в преддверии контрнаступления ВСУ

В начале апреля 2023 года были опубликованы новые спутниковые фото укреплений, которые россияне строят сейчас в Крыму, на которых видно, что оккупанты активно готовятся к защите Крымского полуострова перед контрнаступлением ВСУ.

Ночью 24 апреля в Севастополе прогремели мощные взрывы. Один из дронов, по утверждениям захватчиков, был уничтожен военнослужащими Черноморского флота, а второй якобы взорвался сам. В тот же день, российские военные усилили оборону оккупированного Крыма.

28 апреля, по информации ЦНС, оккупанты на территории временно оккупированного Крымского полуострова начали давать указания топ-менеджерам готовиться к эвакуации.

2 мая секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина будет освобождать оккупированный Крым любыми способами, которые почитает нужными. Секретарь СНБО подчеркнул, что недавние взрывы в Севастополе — это сигнал оккупантам о том, что нужно в срочном порядке покинуть территорию Крымского полуострова.