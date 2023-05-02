"Немедленно покинуть полуостров": Данилов сделал важное заявление по Крыму (видео)

По словам секретаря СНБО, взрывы в Севастополе — это сигнал оккупантам о том, что нужно немедленно уезжать в Россию. Нужно учитывать, что Украина может применить любые средства для освобождения полуострова.

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Украина будет освобождать оккупированный Крым любыми способами, которые почитает нужными. Об этом во вторник, 2 мая, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода".

"Единственное, могу сказать, что при необходимости мы будем освобождать [Крым] таким способом, каким посчитаем нужным ко времени принятия тех или иных решений. И если будет потребность в том, чтобы мы там использовали немножко другие средства влияния, они обязательно будут использоваться, и ни у кого брать разрешение по этому поводу мы не собираемся. Это наша земля, и наше задание — ее освободить", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что недавние взрывы в оккупированном Севастополе — это сигнал оккупантам о том, что нужно в срочном порядке покинуть территорию Крымского полуострова.

"Господь милостив к нашей стране и периодически посылает сигналы рашистам, что им нужно убираться оттуда. Это сигналы, которые поступают соответствующим способом. Я думаю, что те люди, у которых есть хоть немного ума, понимают, что нужно как можно быстрее садиться в машину для того, чтобы убираться с полуострова. Тем более, что чужое брать нельзя", — резюмировал Данилов.

Напомним, 2 мая СМИ опубликовали снимки из космоса бухты в оккупированном Севастополе, где взорвали несколько резервуаров с нефтью. На фото видно несколько сгоревших резервуаров. Предполагается, что там хранили топливо для Черноморского флота Российской Федерации.

Ранее, 30 апреля, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что взрывы на нефтебазе в оккупированном Севастополе являются частью подготовки ВСУ к будущему контрнаступлению.

Также напомним, что в результате взрыва в Севастополе 29 апреля было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Общий объем составил около 40 тысяч тонн. "Власти" Крыма сообщили, что нефтебазу атаковали дроны.