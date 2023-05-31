В РФ запретили экспорт патронов в стрелковое оружие: что это может означать

Запрет касается автоматов, пулеметов и снайперских винтовок. По мнению экспертов, это может означать, что есть тенденция на опустошение патронов для нужд ВС РФ.

Кабинет министров РФ ввел временный запрет на экспорт патронов в нарезное вооружение до конца 2023 года. Об этом сообщает "РИА Новости".

Российское правительство утвердило запрет на экспорт на патроны для автоматов, пулеметов и снайперских винтовок. В частности:

5,45х39 – автоматный, например, для АК-74;

7,62х39 — автоматный — АК, АКМ и другие;

7,62х54 — пулеметы и снайперская винтовка СВД;

12,7х108 – пулеметный.

Также запрещены для экспорта другие патроны, но западных калибров. В основном РФ их использует в снайперских системах:

.223 Rem (5,56х45 мм);

.308 Win (7,62х51 мм);

.300 WM (7,62х67 мм);

.338 LM (8,6х70 мм);

.50 BMG (12,7х99 мм).

Также отмечается, что ограничение не касается перемещения патронов вне РФ для нужд ее армии, а также для других военных формирований. Под "другими военными формированиями" может подразумеваться поставка патронов для различных частных военных компаний в третьих странах.

В издании Defense Express добавляют, что запрет на экспорт является весомой статьей российского военного экспорта. Некоторые страны зависят от РФ, потому что имеют вооружение оружие советских калибров. Поэтому российское правительство пошло на запрет, вероятно, из-за тенденции к опустошению патронов для собственных нужд.

Напомним, 30 мая СМИ подсчитали, во сколько обходится вторжение РФ в Украину.

31 мая в Еврокомиссии призвали предоставить Украине дальнобойное оружие.