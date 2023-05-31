Две недели пыток: в Херсонской области нашли тело замученного оккупантами местного жителя

По предварительным данным следователей, незаконно задержанного местного жителя жестоко пытали, прежде чем он скончался. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В среду, 31 мая в Херсонской области было обнаружено тело мужчины со следами многочисленных пыток, убитого российскими оккупантами. Об этом сообщает официальная пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По информации ведомства, найденное тело идентифицировали как местного жителя, которого весной прошлого года во время оккупации Херсонской области незаконно задержали и содержали в подвальном помещении одного из зданий, которое обустроили для заключения людей и применения к ним пыток.

"При поверхностном осмотре выявлены признаки многочисленных повреждений, среди которых – переломанные ребра. По предварительным данным, в течение двух недель к нему применялись пытки, которые повлекли за собой смерть", — отмечают в прокуратуре.

Найденное тело мужчины направили для проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), проводится расследование.

Пытки местных жителей в Херсонской области

В прошлом году после освобождения Херсонской области из под российской оккупации, общественность была шокирована тем, сколько пыток российские военные применяли по отношению к жителям захваченных города и области. В ноябре 2022 года стало известно, что российские военные использовали тюрьму для несовершеннолетних в захваченном Херсоне для пыток над задержанными людьми.

Также в конце ноября прошлого года стало появляться все больше сообщений о пытках со стороны российских солдат. На тот момент в Херсоне было обнаружено 5 помещений для пыток и еще 4 в Херсонской области. Украинцев там держали взаперти, избивали, пытали током, допрашивали и угрожали смертью.