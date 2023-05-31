"Привык говорить реальные дела": омбудсмен назвал нюансы возвращения пленных из РФ

По словам Дмитрия Лубинца, россияне удерживают на своей территории десятки тысяч мирных украинцев. Переговоры ведутся постоянно, но они не всегда приносят плоды.

Российская Федерация удерживает на своей территории более 27 тысяч гражданских заложников, которые фактически находятся в плену. Об этом во время брифинга 31 мая заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "Укринформ".

По его словам, людей продолжают незаконно удерживать на российской территории и не дают возможности вернуться домой. Омбудсмен отметил, что работа над их возвращением продолжается постоянно.

"По нашим данным, уже более 27 тысяч гражданских заложников удерживает РФ. Это — безумное количество наших граждан, которых россияне фактически держат в плену", — говорится в сообщении.

Отдельно Дмитрий Лубинец ответил на вопрос о том, есть ли какие-то изменения в деле журналиста Дмитрия Хилюка, который также удерживается Российской Федерацией в плену.

К сожалению, все усилия украинской власти, а также всех государственных органов не показали позитивного результата и он все еще находится под контролем российских оккупантов.

Дмитрий Лубинец лично неоднократно обсуждал это с российской стороной и продолжит делать это до тех пор, пока не добьется результата.

"Он пока в Украину не вернулся, к сожалению. Сказать, что в ближайшем будущем мы его вернем – я не буду. Я привык говорить реальные дела", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая сообщалось, что Украина вернула тела 79 защитников. Их передали с временно оккупированных территорий Украины. Дальше они отправятся домой, для должного захоронения.