Украина вернула тела 79 защитников, — Минреинтеграции

Тела погибших передали с временно оккупированных территорий Украины. Дальше они отправятся домой, для должного захоронения.

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Между Украиной и Россией прошла очередная передача тел военных. В Украину вернули 79 погибших военных. Об этом сообщает Минреинтеграции сегодня, 30 мая.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 79 погибших украинских защитников", — говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Известно, что тела погибших были переданы с временно оккупированных территорий Украины. Их передадут родным для должного захоронения.

6 мая, состоялся очередной обмен пленными, во время которого еще 45 украинских защитников вернулись домой.

Напомним, что 26 апреля Украина вернула 44 военнопленных, среди которых были бойцы НГУ, ВСУ и ГПСУ. Более того, были и раненые украинские защитники, которых подвергались пыткам в плену.

Ранее Фокус разбирался в том, где содержат украинских военных в плену у ЧВК "Вагнер"и как обменивают.