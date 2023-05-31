"Международное право позволяет": в правительстве Германии отреагировал на удары по РФ

Штеффен Хебештрайт (Германия) говорит о полной законности нанесения ВСУ ударов по территории РФ. В свою очередь Джон Кирби (США) открыто заявил о том, что Белый дом выступает против атак на Россию.

Украинские военные могут законно наносить удары ракетами у БПЛА по территории России в условиях полномасштабной войны. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в комментарии DW.

"Международное право позволяет Украине наносить удары по территории России в целях самообороны", — заявил Хебештрайт в комментарии журналистам.

Он также добавил, что официальный Берлин выступает против того, чтобы для подобных атак использовалось вооружение, которое Германия передала ВСУ в качестве материально-технической помощи.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о том, что Белый дом в частном порядке и публично дал понять украинцам, что не поддерживает атаки на российскую территорию.

"Мы собираемся продолжать давать им то, что им нужно для самообороны и защиты своей территории, украинской земли, но мы не поддерживаем нападения на Россию. Мы сказали, что не хотим поощрять или способствовать нападениям внутри России, потому что мы не хотим, чтобы война эскалировалась", — сказал Кирби.

Напомним, 31 мая в ГПСУ отреагировали на подрыв россиянами дороги на стыке трех границ. Спикер ведомства отметил, что мы все помним о "Киеве за три дня", а теперь оккупанты начинают опасаться, что Украина пойдет в наступление на Брянск.

Кроме того 27 мая СМИ писали о том, что беспилотник атаковал здание МВД в Белгородской области. По предварительным данным неизвестный дрон сбросил взрывное устройство на здание отдела МВД РФ по вопросам миграции.