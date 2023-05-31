"Брянск нам не нужен": в ГПСУ отреагировали на подрыв россиянами дороги на стыке трех границ

Спикер ГПСУ отметил, что мы все помним о "Киеве за три дня", а теперь оккупанты начинают опасаться, что Украина пойдет в наступление на Брянск.

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В среду, 31 мая в Государственной пограничной службе Украины официально отреагировали на подрыв участка автодороги вблизи монумента "Три сестры", где пересекаются границы Украины, Беларуси и Российской Федерации. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Суспільному" назвал действия российских оккупантов "несуразными".

Спикер ГНСУ рассказал, что в обеденное время 30 мая пограничные наряды зафиксировали взрыв, раздавшийся в направлении стыка границ Украины, Беларуси и РФ. По его словам, пограничники установили, что российские оккупанты взорвали участок дороги Чернигов-Брянск фактически на самом стыке трех направлений.

"Можно только сказать о несуразности их действий. Мы все помним о "Киеве за три дня", а теперь они начинают опасаться, что Украина пойдет в наступление на областной центр. Однако Украина не агрессор. Мы неоднократно отмечали, что Украина только обороняется. Брянск нам не нужен", – отметил Демченко.

Напомним, 31 мая российское пропагандистское издание "РИА Новости" сообщило, что около десятка БПЛА попытались атаковать Климовский район Брянской области. По данным пропагандистов, в налете участвовал дрон самолетного типа — похожий на те, которые днем ранее атаковали Москву.

В этот же день российские медиа сообщили, что ВСУ обстреляли из танка автомобильный пограничный пункт "Погар" в Брянской области. Отмечалось, что всего было выпущено 10 снарядов. В результате атаки поврежден магазин Duty Free и бокс осмотра