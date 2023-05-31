"Шанс на прочный мир": Макрон считает, что Запад должен помочь Украине в контрнаступлении

Ближайшие несколько месяцев, как отметил президент Франции, могут стать решающими, поэтому союзники обязаны предоставить ВСУ всевозможные средства для эффективности.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что будущее контрнаступление украинских войск может дать шанс всему миру на прочный мир. Об этом сообщает издание The Guardian 31 мая.

По его словам, в том случае, если Вооруженные силы Украины добьются значительного успеха во время активных боевых действий, это поможет в будущем установить прочный мир с Российской Федерацией.

"Сегодня мы должны помочь Украине всеми средствами для проведения эффективного контрнаступления. Это то, чем мы сейчас занимаемся. Мы должны активизировать наши усилия, потому что то, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, дает шанс даже на прочный мир", — говорится в сообщении.

Эммануэль Макрон также считает, что российская агрессия по отношению к Украине дала "толчок" для НАТО и заставила очнуться. Теперь страны Европейского Союза должны приобретать новые возможности для того, чтобы "наносить глубокие удары". Именно от Европы, продолжает президент Франции, зависит то, смогут ли они себя защитить в случае возможной войны.

"Европейская опора в рамках НАТО, просто необходима. Это единственный способ быть надежными в долгосрочной перспективе. И мы должны построить пространство, которое позволит нам самым мирным образом, без всякой наивности, сосуществовать с Россией завтрашнего дня", — подытожил Эммануэль Макрон.

Напомним, 15 мая сообщалось, что Эммануэль Макрон предрек для России будущее вассала Китая. По его словам, агрессивные действия Кремля привели не только к расширению НАТО на восток, но и к потере критически важных для страны морских ресурсов.

20 апреля СМИ сообщали, что мирный план Макрона с Китаем может расколоть Запад. Некоторые европейские политики не знают можно ли доверять Пекину после заявлений о "безграничной дружбе" с Москвой.