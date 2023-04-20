"Способ капитуляции Украины": мирный план Макрона с Китаем может расколоть Запад, — СМИ

Некоторые европейские политики не знают можно ли доверять Пекину после заявлений о "безграничной дружбе" с Москвой. Эстонский чиновник Марко Михкельсон убежден, что президент не должен ввязываться в это.

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Попытки президента Франции Эммануэля Макрона привлечь к мирным переговорам Китай могут угрожать единству Запада. Об этом сообщает издание Bloomberg в среду, 19 апреля.

По данным журналистов, некоторые союзники Франции раскритиковали Эммануэля Макрона за визит в Китай и его попытки привлечь Пекин к посредничеству к мирному урегулированию войны в Украине. Партнеры уверены, что это не только преждевременно, но и может подорвать европейское единство.

Стратегия президента Франции в том, что Украина и Россия сядут за стол переговоров уже летом, и глава КНР Си Цзиньпин может в этом помочь. Среди тех, кто сильно сомневается в этом плане оказался глава комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсон.

"Макрон имеет дело именно с тем, с чем не должен иметь дело западный лидер. Откуда он берет тот факт, что Китаю можно доверять как честному посреднику в сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.

Скептическое отношение к Китаю связано с тем, что Пекин заявил о "безграничной дружбе" с Кремлем, а это свидетельствует о том, что интересы Москвы могут ставиться на первое место.

Высказался на эту тему и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, как отмечает издание. Он убежден, что Киев никогда не пойдет на компромиссы, а мирный план ни в коем случае не должен привести к капитуляции.

"Это не мирный план — это способ капитуляции Украины. Можно выдвигать любые мирные инициативы, но в основе всего этого лежит главное — вывод российских войск. Если это положение включено, то это можно считать серьезным планом", — подчеркнул он.

Напомним, 18 апреля СМИ писали, что Эммануэль Макрон хочет начать переговоры при помощи Китая. В пресс-службе главы государства отказались комментировать планы по мирному урегулированию конфликта, однако журналисты считают, что план планируют реализовать летом.

7 апреля издание Reuters писало, что Си Цзиньпин склонял Макрона к выходу из орбиты США. В такой способ Пекин может искать союзников в Европе для противодействия США.