"Спосіб капітуляції України": мирний план Макрона з Китаєм може розколоти Захід, — ЗМІ

Деякі європейські політики не знають, чи можна довіряти Пекіну після заяв про "безмежну дружбу" з Москвою. Естонський чиновник Марко Міхкельсон переконаний, що президент не має вплутуватися в це.

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Спроби президента Франції Еммануеля Макрона залучити до мирних переговорів Китай може загрожувати єдності Заходу. Про це повідомляє видання Bloomberg у середу, 19 квітня.

За даними журналiстiв, деякі союзники Франції розкритикували Еммануеля Макрона за візит до Китаю та його спроби залучити Пекін до посередництва мирного врегулювання війни в Україні. Партнери впевнені, що це не лише передчасно, а може підірвати європейську єдність.

Стратегія президента Франції в тому, що Україна і Росія сядуть за стіл переговорів уже влітку, і глава КНР Сі Цзіньпін може допомогти цьому. Серед тих, хто дуже сумнівається у цьому плані, виявився голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон.

"Макрон має справу саме з тим, з чим не повинен мати справу західний лідер. Звідки він бере той факт, що Китаю можна довіряти як чесному посереднику в ситуації, що склалася", — йдеться у повідомленні.

Скептичне ставлення до Китаю пов'язане з тим, що Пекін заявив про "безмежну дружбу" з Кремлем, а це свідчить, що інтереси Москви можуть ставитися на перше місце.

Висловився на цю тему радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, як зазначає видання. Він переконаний, що Київ ніколи не піде на компроміси, а мирний план у жодному разі не повинен призвести до капітуляції.

"Це не мирний план — це спосіб капітуляції України. Можна висувати будь-які мирні ініціативи, але в основі всього цього лежить головне — виведення російських військ. Якщо це положення включено, то це можна вважати серйозним планом", — наголосив він.

Нагадаємо, 18 квітня ЗМІ писали, що Еммануель Макрон хоче розпочати переговори за допомогою Китаю. У пресслужбі глави держави відмовилися коментувати плани мирного врегулювання конфлікту, проте журналісти вважають, що план хочуть реалізувати влітку.

7 квітня видання Reuters писало, що Сі Цзіньпін схиляв Макрона до виходу з орбіти США. У такий спосіб Пекін може шукати союзників у Європі для протидії США.