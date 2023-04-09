"Погода військова": Макрон висловився про те, чи можливі переговори між Україною та РФ

За словами французького лідера, українці продовжують чинити опір російській агресії, але до переговорів треба готуватися, хоча зараз вони навряд чи відбудуться.

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Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що переговори між Україною та Росією про припинення бойових дій зараз неможливі, оскільки зараз "погода військова". Про це він сказав в інтерв'ю газеті Les Échos під час свого візиту до Китаю.

"Я думаю, що Китай робить таке ж спостереження, що і ми, а саме: зараз погода військова. Українці опираються і ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми готуємося до цього і якщо нам потрібно закласти основи", — заявив він.

Емманюель Макрон також зазначив, що він прибув до Китаю для того, щоб підтвердити спільні підходи до війни в Україні. Зокрема, підтримку принципів Статуту ООН, чітке нагадування про ядерну енергетику, гуманітарне право.

"Перше: підтримка принципів Статуту ООН. Друге: чітке нагадування про ядерну міць, і саме Китай має звернути увагу на наслідки того, що президент Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі за кілька днів після того, як він обіцяв цього не робити. Третє: чітке нагадування про гуманітарне право та захист дітей. І четверте: прихильність до досягнення узгодженого та міцного миру", — сказав президент Франції.

Нагадаємо, 6 квітня у Будинку народних зборів у Пекіні проходила зустріч президента Франції Емманюеля Макрона з головою КНР та лідером компартії Китаю Сі Цзіньпіном. Лідери країн, зокрема, обговорювали і війну в Україні.

Після зустрічі з Макроном Сі Цзіньпін закликав Україну та Росію уникати ескалації кризи, висловив підтримку Китаєм стратегічної автономії Європи та наголосив, що сподівається на якнайшвидше відновлення мирних переговорів, у яких буде знайдено політичне рішення.

Проте видання Politico 6 квітня повідомляло, що спроба президента Франції викликати лідера Китаю на відверту розмову про війну в Україні виявилася невдалою. За інформацією журналістів, Цзіньпін не виявив жодних ознак зміни своєї позиції.