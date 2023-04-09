"Погода военная": Макрон высказался о том, возможны ли переговоры между Украиной и РФ

По словам французского лидера, украинцы продолжают сопротивляться российской агрессии, но к переговорам надо готовиться, хотя сейчас они вряд ли состоятся.

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что переговоры между Украиной и Россией о прекращении боевых действий сейчас невозможны, поскольку на текущий момент "погода военная". Об этом он сказал в интервью изданию Les Échos во время своего визита в Китай.

"Я думаю, что Китай делает то же самое наблюдение, что и мы, а именно: сейчас погода военная. Украинцы сопротивляются и мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы готовимся к этому и если нам нужно заложить основу", — заявил он.

Эммануэль Макрон также отметил, что он прибыл в Китай для того, чтобы подтвердить общие подходы к войне в Украине. В частности, поддержку принципов Устава ООН, четкое напоминание о ядерной энергетике, гуманитарном праве.

"Первое: поддержка принципов Устава ООН. Второе: четкое напоминание о ядерной мощи, и именно Китай должен обратить внимание на последствия того, что президент Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как он обещал этого не делать. Третье: четкое напоминание о гуманитарном праве и защите детей. И четвертое: приверженность к достижению согласованного и прочного мира", — сказал президент Франции.

Напомним, 6 апреля в Доме народных собраний в Пекине проходила встреча президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР и лидером компартии Китая Си Цзиньпином. Лидеры стран, в том числе, обсуждали и войну в Украине.

После встречи с Макроном Си Цзиньпин призвал Украину и Россию избегать эскалации кризиса, высказал поддержку Китаем стратегической автономии Европы и подчеркнул, что надеется на скорейшее возобновление мирных переговоров, в которых будет найдено политическое решение.

Тем не менее издание Politico 6 апреля сообщало, что попытка президента Франции вызвать лидера Китая на откровенный разговор о войне в Украине оказалась неудачной. По информации журналистов, Цзиньпин не проявил никаких признаков изменения своей позиции.