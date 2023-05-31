"Другие задачи": Маляр поведала, почему ВСУ не продвигаются на флангах под Бахмутом (видео)

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, россияне в Бахмуте сейчас занимаются перегруппировкой и заменой наемников ЧВК "Вагнер" на регулярные войска, однако ВСУ всячески им препятствуют.

Под контролем Вооруженных сил Украины остаются часть окрестностей Бахмута и вход в сам город. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала в эфире телемарафона 31 мая.

"Под контролем сил обороны остаются окрестности города Бахмут в юго-западной части и мы контролируем вход в сам город", – отметила Маляр.

Также чиновница сообщила, что по новостям кажется, что наступательная активность врага на Бахмутском направлении остановлена. Но это нельзя называть затишьем, поскольку россияне увеличили количество артиллерийских обстрелов. Сегодня оно соразмерно с временами самых тяжелых боев за Бахмут.

"Россияне сейчас занимаются перегруппировкой и заменой "вагнеровцев" на регулярные войска, однако украинские военные всячески мешают им это делать", – добавила замминистра.

По ее словам, продвижение наших войск на флангах было приостановлено несколько дней назад. Но это не значит, что они стоят, они выполняют другие военные задачи, которые мы не можем объявлять, пояснила Маляр. Эти задачи направлены на повышение боеспособности наших войск.

"Обе стороны готовятся и усиливаются к дальнейшим действиям. Борьба за это направление продолжается", – резюмировала чиновница.

Напомним, 31 мая майор ВСУ Максим Жорин рассказал, что Российская Федерация перебрасывает свои "элитные" десантные войска на Бахмутское направление, чтобы они попытались вернуть потерянные позиции ВС РФ.

В этот же день в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили о бое десантников 80-й бригады ОДШБр. В районе Бахмута украинские десантники штурмовали позиции российских оккупантов в ближнем бою. В результате захватчики остались и без позиций, и без личного состава.