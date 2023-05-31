Беспрерывная разведка за счет ИИ-алгоритмов: Киев заказал в Германии 300 новых дронов Vector

Минобороны Украины заказало уже третью партию дронов Vector. Прежде ВСУ поставили 105 и 33 разведывательных беспилотника, которые могут продолжительное время находиться в воздухе и разгоняться до 72 км/ч.

Немецкий производитель БПЛА компания Quantum Systems в среду, 31 мая, сообщила о заказе от ВСУ на 300 разведывательных беспилотников Vector средней дальности. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Со стороны Минобороны Украины это уже третий по счету заказ дронов Vector. Прежде, в начале текущего года, украинское военное командование заказало 105 беспилотников, а в августе прошлого — 33.

Как и раньше, поставки беспилотных систем оплатит немецкое правительство.

По данным производителя, Vector широко применяется в боестолкновениях в Украине и доказал свою практичность в части военной разведки и отслеживания перемещений противника.

Отмечается, что бойцы ВСУ могут подготовить к использованию этот разведывательный дрон за считанные минуты. В нем реализованы такие возможности, как беспрерывное наблюдение за вражескими целями в любых погодных условиях, что обеспечивается ИИ-алгоритмами.

Система может в течение длительного времени находиться в полете и развивает скорость до 72 км/ч.

Более того, Quantum Systems открыла на территории Украины Центр технического обслуживания и подготовки операторов БПЛА.

Напомним, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов. ЗРК Avenger, ракеты Zuni и AIM-7 — новые системы, которые скоро появятся на вооружении ВСУ.

Также сообщалось, что, возможно, для точечных атак США впервые передали Украине ракеты Hydra-70. Новые модификации ракетных систем Hydra-70 воздушного базирования содержат управляемые боеголовки, что обеспечивает огневую поддержку пехоты ВСУ с воздуха.