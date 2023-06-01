Погибшие дети и разрушенные здания: детали ночного обстрела Киева (фото)

В Деснянском районе, по данным КГВА, погибли 3 человека, в Днепровском — есть 3 пострадавших, а в Дарницком был поврежден трубопровод горячего водоснабжения.

В результате российской ракетной атаки пострадали три района Киева. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации.

Так, в Деснянском районе погибли 3 человека, из них 2 детей (возраст 5-6 и 12-13 лет). Кроме того, 7 человек госпитализированы, еще двоим помощь была предоставлена на месте. Также в жилом секторе в доме выбиты окна и двери. Взрывной волной сорвало балкон. Зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику.

Сообщается, что обломками были повреждены две школы — выбиты окна и двери, поврежден участковый пункт полиции. Кроме этого, в результате падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.

Деснянский район

В Днепровском районе есть 3 пострадавших, двое из них госпитализированы. В одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна. Также, как заявили в КГВА, есть повреждение нежилого фонда. Так, обломки упали на административное здание, повреждены припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели. Сообщается, что зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, зеленых зонах.

Дарницкий район

На данный момент информация о пострадавших в Дарницком районе отсутствует. Однако в одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна. Кроме того, был поврежден трубопровод горячего водоснабжения. Зафиксировано падение обломков на нежилое здание, зафиксировано разрушение на первом этаже. Еще есть падение обломков во дворах домов на проезжей части.

Напомним, что в ночь на 1 июня россияне обстреляли Киев баллистическими ракетами. В КГВА заявили, что в результате российской ракетной атаки в Деснянском районе столицы погибли двое детей. Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что из-за российской атаки в обоих районах пострадали 14 человек. Из них 9 пришлось госпитализировать, а 5 получили помощь на месте.

Еще сообщалось, что 31 мая в Харьковской области в результате обстрела погиб мужчина. По словам главы ОГА Олега Синегубова, российские диверсанты неудачно пытались проникнуть в Харьковскую область.